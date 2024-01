Il Potere del Sapere: i libri per sensibilizzare sulla parità di genere

Ha preso giovedì 11 gennaio, il progetto Il Potere del Sapere, una serie di incontri che affrontano il tema, purtroppo sempre presente nelle cronache quotidiane, della violenza sulle donne, sensibilizzando il pubblico su temi quali la parità di genere e l’importanza di costruire una rete forte per prevenire tali violenze e aiutare le vittime.

L’iniziativa nasce da una idea di Sonia Nasso della Assipromos Latina ed è realizzata in collaborazione con le associazioni “La Scuola di Atene” e “Rompiamo il silenzio”.

Una serie di incontri che mettono al centro il potere della lettura, la consapevolezza che può dare la cultura, la conoscenza di modelli femminili di resilienza. Non si tratta di un semplice gruppo di lettura ma di una serie di incontri con professionisti ed esperti: medici, psicologi, responsabili di associazioni locali, avvocati, criminologi e gli autori dei libri scelti di volta in volta. Partendo da esempi che offre la letteratura si potranno osservare comportamenti, situazioni, modi di pensare nati in seno a una cultura non paritaria, che persevera il gap tra i diritti e le libertà tra uomini e donne.

Un progetto ben definito che si muove perseguendo obiettivi precisi e con metodologie e strategie pianificate, realizzato da Sonia Nasso in collaborazione con la criminologa e psicologa Gabriella Marano della Scuola di Atene e con Maria Teresa Greco del movimento Rompiamo il Silenzio di Lecce.

Tra gli obiettivi oltre alla sensibilizzazione sul tema, ci sono diversi step: riconoscere e osservare, attraverso la lettura, non solo la violenza di genere, ma anche l’impostazione patriarcale e sessista in vari ambiti e gli stereotipi di genere. Coinvolgere gli uomini nella lotta alla violenza sulle donne, creare reti di sostegno e aiuto per le vittime, diffondere libri sul tema per creare più consapevolezza.

Gli incontri contribuiranno a fornire esempi di personaggi femminili forti e resilienti, permetteranno di creare un momento di confronto ed espressione di sentimenti, emozioni, incertezze, invitando i partecipanti a riconoscere e osservare in maniera critica le dinamiche quotidiane infarcite di stereotipi e sessismo al fine di promuovere una cultura di parità e rispetto reciproco.

Gli incontri si tengono ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20 in via Caravaggio a Latina e per chi non può raggiungere la sede, su Google Meet. Il progetto proseguirà fino a tutto giugno, per poi riprendere a settembre. Durante ogni appuntamento si partirà da un libro per aprire un dibattito legato alla quotidianità, anche ascoltando vicende realmente accadute, raccontate da donne in collegamento da diverse parti d’Italia.