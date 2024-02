Riapre il Giardino di Ninfa: al via le prenotazioni. Ecco tutte le iniziative del 2024

Dopo la chiusura invernale, quando la natura si prende una pausa per tornare rigogliosa e trionfante in primavera, torna ad aprire anche lo splendido Giardino di Ninfa.

La Fondazione Roffredo Caetani ha infatti reso noto il calendario delle aperture di uno dei giardini più belli al mondo e ha aperto le prenotazioni per l’anno 2024.

Come ha annunciato il presidente della Fondazione, Massimo Amodio, quest’anno le attività che di solito riguardano espressamente il Giardino di Ninfa troveranno spazio anche negli altri luoghi dei Caetani, come il Castello di Sermoneta il Complesso di Tor Tre Ponti e il Parco di Pantanello.

Sono infatti in programma tantissime iniziative di studio, ricerca, appuntamenti culturali e musicali che sono possibili grazie alle importanti collaborazioni con Università, e vari centri di ricerca. In questo senso sono ormai consolidate le collaborazioni con la Scuola Holden con la quale la Fondazione Roffredo Caetani porta avanti da anni un progetto di scambio con i giovani talenti che arrivano a Ninfa per trarre ispirazione e scrivere un racconto per l’occasione, o la collaborazione con il Campus Internazionale di Musica con il quale si portano avanti masterclass e concerti con musicisti provenienti da tutto il mondo.

Sono in cantiere vari progetti relativi alle summer school di importanti università che saranno ospitate al Castello di Sermoneta ma che coinvolgeranno anche il giardino.

Torneranno anche le giornate dei Parchi Letterari con le visite animate a tema che si tengono grazie alla collaborazione con gli attori della Compagnia del Teatro Fellini e le visite guidate al Parco di Pantanello realizzate in partnership con la Lipu.

Dunque il Giardino, che riaprirà le porte ai visitatori con l’arrivo della primavera sarà una fucina di progetti e di iniziative tutte da vivere immersi nella meravigliosa atmosfera di Ninfa, la città abbandonata nella seconda metà del 1300 sulle cui rovine è nato un giardino come pochi se ne vedono al mondo. Il primo fine settimana di apertura sarà quello di sabato 16 e domenica 17 marzo, le visite guidate si terranno nei week end e nei giorni festivi fino ai primi di novembre secondo un preciso calendario.

Per visitare il Giardino di Ninfa si occorre effettuare la prenotazione tramite il sito ufficiale. La visita può essere combinata con quella al Castello Caetani da prenotare sul sito apposito.