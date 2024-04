Blackout a Latina: dal centro alla periferia, interi quartieri senza corrente

Interi quartieri, dal centro alla periferia della città, sono rimasti al buio nella serata di ieri, mercoledì 3 aprile. In molte zone di Latina dopo le 22 è andata via la corrente; delle interruzioni che sono durate qualche minuto ma tanto da dare vita a un vero e proprio tam tam sia in rete che nelle varie chat.

Sono state interessate diversi quartieri della città dal centro alla zona del Tribunale, passando per via dei Volsci, fino al Piccarello e a Pantanaccio, ma anche la zona Europa, nei pressi del centro commerciale LatinaFiori fino alla zona di via Torre La Felce, solo per citarne alcune

Migliaia di abitazioni infatti sono rimaste senza corrente e tantissimi sono stati gli utenti che hanno segnalato sui social la situazione, con commenti e lamentele nei vari gruppi che riguardano la città di Latina.

Una situazione che da ieri sera e per tutta la notte è stata monitorata da e-distribuzione. Sul sito del gestore elettrico, che offre una mappa per consultare la situazione in stato di aggiornamento, nella serata di ieri venivano segnalati diversi guasti e alcune situazioni di disalimentazioni in diverse zone della città; la maggior parte di questi sono stati risolti nella notte.