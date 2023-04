A Latina un “Corso di Astronomia per Ciechi e Ipovedenti”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Chi non vede come può approfondire e godere della conoscenza delle meraviglie del nostro sistema solare e dello spazio più in generale? Da questa domanda nel 2010 nasce a Latina l’idea del primo “Corso di Astronomia per Ciechi e Ipovedenti”. Un evento unico, non solo a livello nazionale, ma senza eguali in tutto il mondo. È grazie a questo corso che, per molti disabili della vista, Latina è ormai nota come la città dell’astronomia senza barriere. Dopo la lunga interruzione causata dalla pandemia, oggi l’Associazione Pontina di Astronomia (APA) è pronta a ripartire con la dodicesima edizione del corso.

Il corso, organizzato con la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) – Sezione di Latina e l’Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (UNIVOC), si terrà dal 28 al 30 aprile presso il Park Hotel di Latina. I 13 partecipanti all’edizione di quest’anno, arriveranno da tutta Italia il 28 mattina, per iniziare subito con la prima lezione. Il numero dei corsisti è volutamente così ridotto per garantire a tutti un’elevata qualità della didattica.

“Un conto è far lezione a una platea di centinaia di persone vedenti, un altro è doversi soffermare su ogni corsista per far osservare con le mani gli strumenti tattili che utilizziamo. L’unicità dell’esperienza che offriamo è proprio questa: la possibilità di toccare con mano fenomeni complessi, in evoluzione anche nel tempo, grazie all’uso di strumentazione appositamente ideata e realizzata”, così commenta Andrea Miccoli, ideatore del corso e del metodo didattico sviluppato. Andrea Alimenti, presidente APA, ci fa notare infatti che: “In meno di otto ore dall’apertura delle iscrizioni al corso, avevamo già riempito tutti i posti a disposizione e siamo stati costretti a rifiutare molte domande di partecipazione. Il nostro corso è un evento atteso da molti, un unicum che stiamo cercando di esportare in altre regioni italiane e in altri paesi esteri: per noi da soli, senza risorse aggiuntive, è infatti impossibile soddisfare l’enorme domanda che esiste.”.

L’edizione di quest’anno è realizzata all’interno del progetto “AstroYoung-la scienza inclusiva a misura di giovane” finanziato dalla Regione Lazio (bando Comunità Solidali 2020). “Il finanziamento ricevuto ci ha permesso di ridurre notevolmente il costo di partecipazione al corso, garantendo così un’accessibilità non solo dei contenuti, ma anche economica per chiunque fosse interessato a partecipare”, così Amelia la Duca, vicepresidente APA, sottolinea l’importanza del finanziamento ricevuto. Le lezioni del corso saranno tenute da esperti astrofili dell’APA e verteranno principalmente su quei concetti e fenomeni che, senza l’apporto di un’immagine possono risultare particolarmente complessi da essere compresi.

Alida Giona, responsabile della didattica e didatta dell’APA, commenta: “Questi strumenti in realtà non li usiamo solo con persone con disabilità visiva, ma li impiego con incredibile successo tutti i in scuole di ogni ordine e grado della nostra provincia. Il poter toccare con mano, e vedere bene l’evoluzione spaziale e temporale di fenomeni astronomici è fondamentale davvero per tutti. L’astronomia è facile quando affrontata in questo modo.”

Le tre giornate di astronomia prevedono anche momenti ricreativi e attività volte alla conoscenza del territorio pontino. Luigi Craus, responsabile osservatorio APA, ci fa sapere che: “Il pomeriggio del sabato i corsisti visiteranno il Museo di Piana delle orme per poi spostarsi presso il nostro osservatorio astronomico sito presso il Ristorante Prato di Coppola. Ogni anno queste sono tappe fisse, particolarmente apprezzate da tutti. Portare un gruppo di ciechi in visita in un osservatorio astronomico può sembrare paradossale di primo acchito, ma la curiosità che hanno nello scoprire come è fatto un telescopio, come funziona, è sempre davvero sorprendente.”.

Non ci resta quindi che attendere l’inizio delle lezioni che, come ci ricorda Andrea Alimenti, sono aperte a chiunque voglia partecipare come uditore silenzioso. Dettagli e contatti utili sono presenti sul sito dell’APA: www.astronomiapontina.it