Lisa Tibaldi Grassi docente all’Ipseoa Angelo Celletti di Formia

Subito dopo Pasqua l’IPSEOA Angelo Celletti di Formia presenterà i nuovi corsi professionalizzanti pomeridiani indirizzati ad alunni ed esterni, ad indirizzo professionale Moda che avranno come docente la stilista ed imprenditrice sud pontina Lisa Tibaldi Grassi, già madrina del primo corso istituzionale avviato nel settembre del 2022.

Una proposta formativa quella dell’indirizzo professionale Moda per il Made in Italy che si articola in tre diversi corsi: Principi di sartoria e Modellistica; Modellistica Intermedio; Personal stylist. I corsi hanno tutti una durata di 21 ore ciascuno, per sei incontri settimanali dalle 15.30 alle 19.00. La modalità didattica può essere così sintetizzata: numero chiuso (min 14, max 16 partecipanti) per garantire un ottimo rapporto docente-studente; laboratori con attrezzature all’avanguardia; simulazione di situazioni lavorative; pieno coinvolgimento dei partecipanti in lavori di gruppo ed individuali che consentono di apprendere le conoscenze tecniche; manualità pratica e affinamento estetico; continuità nel tempo con un catalogo di corsi; i corsisti possono contare, oltre che sulla visione diretta e la pratica, anche su materiale didattico e supporto tecnico. I

l titolo rilasciato al termine è un attestato di frequenza al corso. I corsi saranno tenuti dalla stilista Lisa Tibaldi Grassi, che metterà a disposizione dell’’IPSEOA Angelo Celletti di Formia il suo know-how e la sua ultra trentennale esperienza nello stile, modellistica, sartoria e consulenza d’immagine, oltre ad essere riconosciuta, con le sue attività imprenditoriali, come artigiana d’eccellenza della Regione Lazio e, non da ultimo, come Presidente di CNA Federmoda Latina. Un profilo professionale che ben si sposa con la “rosa” dei corsi proposti dall’Istituto di Formia, per un connubio formativo sicuramente di prestigio, non solo per il Territorio.

Come la stessa Lisa Tibaldi ha dichiarato: “Sono estremamente contenta ed onorata di far parte di questa iniziativa che vede l’Istituzione scolastica aprirsi alla formazione non solo interna, ma anche esterna, riportando valore in particolare ad un comparto, quello Moda Made in Italy, che ha ancora tante risorse da coinvolgere, ma che, paradossalmente, ha difficoltà a trovare professionalità adeguate. Questa sinergia Istituzione Scolastica/Impresa può solo creare valore aggiunto per i giovani, ma anche per tutte quelle persone che hanno desiderio di riapprocciare, alla competenza del bello e ben fatto, non come elemento nostalgico di un tempo passato, ma come stimolo per un tempo futuro, in una vision assolutamente contemporanea ed al passo con i tempi.”

Per maggiori info e dettagli sui corsi e per il relativo modulo di iscrizione: https://www.ipseoaalberghieroformia.edu.it/pagine/corsi-professionalizzanti