Arriva da nettuno l’osteopata Sandra Tosi che punta al benessere dei vip nell’Area Dream di Sanremo

Il festival dei sogni, che da anni accompagna il Festival di Sanremo nella sua corsa, si sta preparando per aprire le sue porte durante la settimana festivaliere presso la Somnia Aura Spa del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo. Quest’anno ad occuparsi del benessere dei vip dell’area Dream il professor Stefano Serra, capitano di questa meravigliosa squadra, che ha scelto una professionista riconosciuta come pilastro dell’osteopatia in Italia la dottoressa Sandra Tosi.

Classe 69, Sandra Tosi è molto più di una semplice osteopata professionista, lei è l’osteopata. 25 anni di esperienza professionale sul campo, ha studiato con i pilastri della materia e si è specializzata in Osteopatia integrata in ambito di medicina complementare. Pediatria, infertilità, gravidanza, pre post parto, incontinenza, reflusso, disfagie, disfunzioni della sfera orl: riniti, sinusiti, afonie, disfunzioni della fonetica, linguaggio; disfunzioni cranio mandibolari e atm e postura; disfunzioni apparato osteoarticolare, viscerale, disf viscero-somatiche e somato-viscerali; Squilibri funzionali, etc… sono solo alcune delle problematiche che tratta. Infatti, dal 2009 (dopo 15 anni di attività in proprio) si occupa con profonda dedizione ai suoi pazienti presso lo studio polimedico Atman Medical in via Romana 43/b Nettuno, che dal 2023 dopo anni di sacrifici e impegno è riuscita a trasformare in un Polispecialistico, già fiore all’occhiello per la sanità del Lazio e non solo.

Qui arrivano pazienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero per essere trattati dalle sapienti mani della dottoressa Tosi. L’Atman Medical è il primo centro clinico osteopatico e fisioterapico del territorio. Un polispecialistico che ospita professionisti selezionati in grado di prendersi cura del paziente a 360°. Osteopatia, Fisiatra, Fisioterapia, Ortopedia e Traumatologia, Omeopatia, Tecarterapia, Nutripuntura, Endocrinologia e Diabetologia, Nutrizione clinica, sono solo alcune delle specializzazioni che si possono trovare presso il centro. Questa realtà è nata dalla forte volontà della dottoressa Tosi di offrire molto di più alle persone che con difficoltà e sofferenza raggiungevano la struttura di Nettuno. Lei voleva dare delle cure migliori e soprattutto più complete, e le era stato chiaro fin da subito che da sola non si sarebbe potuta occupare a pieno della cura dei pazienti, ma solo grazie alla sinergia con altri professionisti di vari ambiti medici, avrebbe potuto davvero curare le persone.

La dottoressa Tosi, però, è una donna dalle mani d’angelo ma l’animo da guerriera, così non appena raggiunto il suo grande sogno del Polispecialistico, ha deciso di immergersi subito in una nuova grande avventura: quella sanremese. Contattata dal professor Stefano Serra, spa manager di fama internazionale e da oltre 10 anni direttore del benessere di Sanremo, ha deciso di scendere in campo per portare l’osteopatia al festival. Tanti i professionisti che potranno beneficiare della sua grande esperienza durante il master “massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi” edizione Sanremo 2024 e gli artisti che si affideranno a lei per trovare sollievo durante le tensioni sanremesi. Non resta che seguirla in questa nuova fantastica avventura per scoprire quali meravigliose sorprese ci riserverà la dottoressa Tosi.