Di rientro da Formia pulmino con 13 suore si ribalta sull’A16: in tre perdono la vita, 8 ferite

Stavano facendo rientro in Puglia da Formia le 13 suore che nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 13 marzo, sono rimaste coinvolte nel terribile incidente che si è verificato sulla A16, nel tratto di autostrada tra gli svincoli di Candela e Cerignola Ovest, in provincia di Foggia. Drammatico il bilancio che, come riporta questa mattina FoggiaToday, racconta di tre suore morte e otto rimaste ferite.

Il pulmino su cui viaggiavano le religiose, di ritorno dagli esercizi spirituali che si erano conclusi proprio ieri a Formia, dopo essere andato fuori strada è finito in un burrone. I rilievi sono stati condotti sul posto dalla polizia stradale e secondo i primi accertamenti il sinistro potrebbe essere stato causato dallo scoppio di una ruota, in seguito al quale il mezzo è finito fuori strada ribaltandosi poi in una cunetta.

Come riferisce ancora FoggiaToday, le tre vittime risiedevano presso l'istituto 'Filippo Smaldone' di Bari: nel drammatico incidente hanno perso la vita Suor Verene, 41enne originaria del Rwanda e insegnante della scuola materna, suor Candida e suor Mara. Una quarta sorella, in gravi condizioni è stata trasportata all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è ricoverata in coma farmacologico. Le altre ferite sono state trasportate presso il policlinico Riuniti di Foggia e l’ospedale Tatarella di Cerignola.