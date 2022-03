Camion esce fuori strada e si ribalta

Proveniente da Fondi e diretto a Capua un autoarticolato è finito fuori strada ribaltandosi: l’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 18 marzo, lungo la strada statale Appia, all’altezza del chilometro 181+500 nei pressi di Teano, in provincia di Caserta.

Come riporta CasertaNews, il mezzo pesante dell'azienda spagnola Garciden dedita al trasporto di prodotti ittici e proveniente da Fondi, per evitare presumibilmente uno scontro frontale con una vettura ha compiuto una manovra azzardata ribaltandosi, finendo poi in un terreno all’esterno della carreggiata.

I primi soccorsi all’autista di origini spagnole sono stati prestati da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e poi hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Teano che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’autoarticolato e ai sanitari del 118 che hanno visitato l’autista.

Gli accertamenti per ricostruire ora l’estate dinamica dell’incidente sono affidate ai carabinieri.