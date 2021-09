Incidente sull'Appia, scontro tra un furgone e un'auto: due i feriti. Chiusa la strada

via Appia

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 settembre, sull’Appia nel territorio di Latina, rendendo necessaria anche la temporanea chiusura della strada.

Il sinistro, all’altezza del chilometro 65,300 nel capoluogo pontino, ha visto coinvolti, secondo le prime informazioni, due mezzi; a scontrarsi, da quando si apprende, sono stati un’auto ed un furgone che, dopo l'impatto, sono finiti fuori strada.

Due le persone che sono rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 oltre alla polizia stradale, per i rilievi di rito, e alle squadre Anas. L’arteria è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni per rendere necessarie le operazioni sul posto; il traffico è stato deviato sulla viabilità locale.