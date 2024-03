Incidente sull’Apppia, auto si ribalta dopo lo scontro

Pauroso incidente sull’Appia con una vettura finita ribaltata. E’ accaduto all’altezza del chilometro 108,600 della strada statale 7, nel territorio di Terracina.

Sulla dinamica esatta sono ora al lavoro i carabinieri che sono intervenuti sul posto con i militari della locale Aliquota Radiomobile. Nel sinistro, per cause dunque che sono al momento ancora in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte due vetture che si sono scontate in località Barchi.

In seguito all’impatto una delle due vetture si è ribaltata, rimanendo poi capovolta in mezzo alla strada. Le indagini sono in corso.