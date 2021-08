Due incidenti sulla Pontina, traffico e code in direzione della Capitale

Due incidenti questa mattina lungo la Pontina. Un tamponamento si è verificato intorno alle 8 di oggi, lunedì 30 agosto, nel territorio di Aprilia, all'altezza di via Vallelata. Il sinistro si è verificato lungo la carreggiata in direzione Roma ed è stato necessario chiudere una corsia. Per più di un'ora la circolazione è stata rallentata e i veicoli hanno transitato su una sola corsia di marcia. I mezzi incidentati sono stati rimossi solo intorno alle 9,30 e la circolazione, come comunica il servizio Astral Infomobilità, è lentamente tornata alla normalità.

Un altro incidente si è verificato poi intorno alle 9 nel territorio di Roma, provocando rallentamenti al traffico e code tra Spinaceto e il Raccordo anulare.