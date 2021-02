Incidente sull’A1: fuori strada con la moto, ferito gravemente un centauro di Formia

Un uomo di Formia è rimasto ferito in un incidente sulla autostrada A1, nella provincia di Frosinone. L’uomo, come riporta FrosinoneToday, era in sella ad una moto insieme alla sua compagna quando il mezzo è uscito fuori strada.

Il sinistro è avvenuto lungo la corsia sud dell'A1 in territorio di Aquino. La coppia di centauri è rimasta ferita, ma ad avere la peggio è stato l'uomo trasferito in elicottero in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico agli arti inferiori; seppur in prognosi riservata non correrebbe pericolo di vita. La compagna invece è stata trasportata al Santa Scolastica di Cassino.

Sul posto per gli accertamenti di rito sono intervenuti gli agenti della sottosezione A1 della Polizia Stradale di Cassino ora al lavoro per ricostruire l’esatta disanima dell’incidente.