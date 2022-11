Sbanda con l'auto e finisce fuori strada: muore un anziano

Un uomo di 83 anni, Remo Macinati, originario di Roma. è morto in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Cisterna. Nel pomeriggio di lunedì l'uomo era alla guida della sua auto e percorreva via Nettuno in direzione della Pontina quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo e sbandato. Ha urtato una vettura parcheggiata e poi è finito al centroo della strada.

Si è trattato dunque di un sinistro autonomo che non ha coinvolto altri veicoli e all'inizio le condizioni dell'anziano non sembravano particolarmente gravi. L'uomo era infatti molto scosso per l'incidente ma vigile ed era uscito autonomamente dall'abitacolo. Un'ambulanza del 118, allertata da alcuni residenti della zona, lo ha soccorso e trasportato all'ospedale Goretti di Latina. Qui però il suo quadro clinico si è inaspettatamente aggravato e l'83enne è deceduto dopo alcune ore dal ricovero.