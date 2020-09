Guidano sotto l'effetto di alcol e droghe e provocano incidenti con feriti: due denunce a Fondi

Due denunce scattate a Fondi in seguito ad altrettanti incidenti stradali che hanno provocato feriti. I carabinieri della tenenza locale hanno denunciato per i reati di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e lesioni personali gravi colpose un 31enne del luogo che la sera del 27 agosto scorso si era messo alla guida della sua auto dopo aver assunto droghe. Lo stato psico fisico del conducente era stato accertato nel corso di analisi condotte in ospedale. L'uomo era rimasto coinvolto in un sinistro stradale in cui alcune persone erano rimaste ferite.

Una seconda denuncia a carico di un 24enne per guida in stato di ebbrezza alcolica. Anche il giovane è rimasto coinvolto in un incidente in cui si erano registrati dei feriti.