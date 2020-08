Formia, incidente mentre guida sotto l’effetto di alcol e droga: 35enne denunciato

Alla guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti rimane coinvolto in un incidente: è scattata la denuncia per un uomo di 35 anni. I fatti nella giornata di ieri, 6 agosto, a Formia; gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri del Norm della locale Compagnia.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 35enne era alla guida del suo motociclo quando lungo l’Appia ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro la segnaletica verticale. Trasportato in ospedale è risultato positivo al test alcolemico e agli accertamenti volti a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Dai successivi controlli è emerso che il mezzo era anche sprovvisto della copertura assicurativa. Per l’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Gli è stata inoltre ritirata la patente e sequestrato il mezzo.