Incidente a Gaeta, 27enne alla guida sotto l'influenza di stupefacenti e alcol: denunciato

Un giovane di 27 anni è stato denunciato al termine degli accertamenti condotti dai carabinieri su un incidente avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 agosto a Gaeta.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma che subito dopo il sinistro che si è verificato all’altezza del chilometro 23+700 della Flacca sono intervenuti sul posto per i rilievi di rito, il ragazzo di Formia è rimasto coinvolto nell’incidente che ha causato anche dei feriti gravi, dopo essersi messo al volante in una condizione psicofisica alterata. Agli accertamenti condotti per verificare la presenza nel sangue di alcool e sostanze stupefacenti, infatti, è risultato positivo.

Per questo il 27enne è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali gravi o gravissime e guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e alcooliche; per lui anche il ritiro della patente. Sequestrati, invece, i mezzi coinvolti nell’incidente.