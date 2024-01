Nel 2023 un preoccupante record di investimenti mortali di pedoni nel Lazio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

I dati che emergono da uno studio di ASAPS sono allarmanti. Bilancio di fine anno: Secondo l’osservatorio pedoni 2023, gli investimenti mortali dall’inizio dell’anno sono stati 421, di cui 71 nel solo Lazio. Il record è stato toccato dalla capitale con ben 41 decessi. Il report in tempo reale dell’Osservatorio pedoni è stato prodotto da ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, in collaborazione con Sapidata. La triste classifica vede al secondo posto la Lombardia con 51 vittime, la Campania con 44, mentre il fanalino di coda è la Calabria con 14 morti per investimento su strada. Dal 1 gennaio al 17 dicembre 2023, le vittime sono state 271 uomini e 150 donne: 221 avevano più di 65 anni. L’ASAPS per sensibilizzare le persone sul tema della sicurezza stradale, ha attivato la geolocalizzazione in tempo reale di tutti gli investimenti mortali che avvengono sulle strade del territorio italiano.

Una mappa aggiornata in tempo reale, fotografa i dettagli delle tragedie che purtroppo, quotidianamente avvengono. Si tratta di dati preoccupanti, perché spesso le vittime vengono investite a causa dell’eccessiva velocità, e nonostante il fatto che rispettino tutte le norme di sicurezza previste (attraversamento su strisce pedonali o aree adibite ecc.) Sul portale Tutelaprima, leader nazionale nel risarcimento danni è stata istituita una guida per la prevenzione investimento pedoni congiuntamente a un vademecum per chi transita nelle città e attraversa le strade. Per maggiori informazioni e dettagli in merito è possibile consultare il sito web Tutelaprima.it o contattare l’ufficio stampa al numero verde gratuito 800 609 403 o a mezzo mail info@tutelaprima.it La guida realizzata dal gruppo Tutelaprima è volta ad educare e prevenire sinistri a discapito di adulti e bambini, che circolano nei centri abitati e in prossimità di strade adibite alla circolazione di veicoli. Ufficio Stampa Tutelaprima