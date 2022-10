Investito in bici da un trattore risultato rubato: la persona alla guida scappa dopo l'incidente

E' stato investito da un trattore mentre era in bicicletta e poi abbandonato sul ciglio della strada fino a quando alcuni connazionali hanno allertato i soccorsi. Un cittadino indiano è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato lungo la Migliara 48, nel territorio di Pontinia.

La persona che era alla guida, subito dopo l'investimento, si è dileguata abbandonando sulla strada il mezzo agricolo e fuggendo a piedi per le campagne circostanti facendo perdere le sue tracce con il favore del buio. Da quanto emerso dai successivi accertamenti il mezzo era risultato rubato. E ora sono scattate le ricerche del pirata su tutto il territorio. Il cittadino indiano è stato invece soccorso e trasferito in ospedale, in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.