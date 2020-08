Investimento in pieno centro a Latina: bimba di 4 anni trasportata in ospedale

Una bambina è stata investita questo pomeriggio, 17 agosto, in via Costa, in pieno centro a Latina. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto dagli agenti della polizia locale, la piccola ha attraversato improvvisamente la strada sbucando tra le auto in sosta per raggiungere la madre che aveva raggiunto la sua auto parcheggiata sull'altro lato della carreggiata.

Sembra che la donna avesse lasciato un attimo la bambina nel negozio dei suoi parenti ma la piccola è sfuggita al controllo attraversando improvvisamente la strada per seguirla. La vettura, che era appena ripartita dopo aver lasciato attraversare la donna, l'ha investita in pieno. La piccola non è però in pericolo di vita. Ha riportato alcune fratture ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Goretti.