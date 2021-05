Incidente in via degli Aurunci, un'auto finisce su un muretto. Due feriti

Lo scontro all'incrocio con via San Francesco. La dinamica in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale

Incidente stradale questo pomeriggio in via degli Aurunci, all'incrocio con via San Francesco, a Latina. A scontrarsi due auto, una Citroen C3 e una Ford. Nel violento impatto la C3 è andata fuori strada finendo contro un cartello stradale e contro un muretto che delimita l'area della scuola.

Due i feriti, entrambi però non in gravi condizioni. Ad occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica gli agenti di polizia stradale.