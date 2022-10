Un altro incidente si è verificato invece poco lontano dal centro città, in via Galvaligi. Questa volta si è trattato dell'investimento di un pedone. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha soccorso la persona ferita e le pattuglie della polizia locale che stanno effettuando i rilievi.

Due incidenti in poche ore: auto ribaltata in via Bassianese, investimento in via Galvaligi