Incidente stradale sulla Pontina, un'auto finisce sulla rotatoria: due feriti

Ennesimo incidente stradale ieri sera, sabato 30 gennaio, sulla statale Pontina. Un’auto con a bordo due persone, è finita fuori strada sulla rotatoria della 148 all’incrocio con la Migliara 45 sul territorio del comune di Latina.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del capoluogo insieme ai mezzi del soccorso sanitario 118. Le persone all’interno della vettura erano rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave, e sono state trasportate al Santa Maria Goretti per le cure del caso mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e la carreggiata.