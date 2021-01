Incidente sull'Appia, violento scontro tra due auto: ferita una donna

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 4 gennaio, a Latina. Il sinistro è avvenuto lungo la via Appia, all'altezza del chilometro 78. A scontrarsi due utilitarie, una delle quali, una Fiat 500, è stata completamente distrutta dal violento impatto.

Sul posto i soccorsi del 118, le pattuglie della polizia stradale e una squadra di vigili del fuoco il cui intervento si è reso necessario per estrarre una donna ferita rimasta intrappolata tra le lamiere dell'auto e per mettere in sicurezza entrambi i mezzi. La persona ferita è stata affidata alle cure dell'ambulanza. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.