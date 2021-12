Incidente sulla Migliara 47, auto si ribalta nel canale. Ferito estratto dai vigili del fuoco

Pauroso incidente nella notte lungo la Migliara 47 nel territorio di Pontinia. Un’auto con a bordo due persone è uscita fuori strada finendo in un canaletto che costeggia la strada.

Tutto è accaduto intorno alle 4 della notte appena trascorsa; sul posto, in seguito alle segnaline che sono giunte al Nue 112, sono intervenuti i carabinieri insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione; per cause ancora al vaglio, infatti, la vettura che viaggiava lungo la Migliara 47 è andata fuori strada finendo nel canale ribaltandosi e rimanendo su un fianco. Delicato intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto operare per liberare uno dei due uomini feriti rimasto incastrato nel mezzo, con la collaborazione dei sanitari del 118, e la messa in sicurezza dell’auto. .

Per le operazioni si è reso necessario l'utilizzo della centralina oleodinamica e del divaricatore per accedere all'interno della vettura e dar modo al personale sanitario di stabilizzare il ferito.