Tragico incidente a Gaeta: investita da un mezzo pesante, muore una donna

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 27 novembre, a Gaeta dove una donna di 79 anni è deceduta dopo essere stata investita da un camion. L’incidente si è verificato poco prima delle 11 nei pressi del supermercato Conad che si trova nel centro commerciale vicino all’area portuale, all’altezza del civico 190 della Flacca.

Sul posto scattato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118 ma purtroppo per Annargenide Astuto, l’anziana che si era recata presso il centro commerciale con il marito per fare alcune compere, non c’è stato nulla da fare.

Hanno raggiunto il luogo del sinistro anche gli agenti della polizia stradale di Terracina che hanno svolto i rilievi e sono al lavoro sulla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente con il supporto anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Da una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto nei pressi del passo carraio del centro dove il mezzo pesante, da 75 quintali, ha investito la donna trascinandola poi per diversi metri sulla strada. Secondo i primi accertamenti l’autista del camion, un uomo di 62 anni residente a Latina, forse accecato dal sole, ha investito l’anziana senza accorgersene.