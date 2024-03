Morta a 7 anni in un incidente stradale, salvi la mamma e il fratellino

E' l'unica vittima del drammatico incidente stradale avvenuto sulla Pontina Vecchia, nel comune di Ardea: una bambina di sette anni e mezzo, R.P. le sue iniziali. I soccorritori arrivati sul luogo del sinistro hanno tentanto a lungo le manovre di rianimazione ma per lei non c'è stato nulla da fare. La piccola era in auto con la mamma e il fratello più piccolo, di 5 anni. Entrambi sono rimasti feriti ma si sono salvati: la donna è stata trasportata all'ospedale di Pomezia, il figlio al Bambino di Gesù di Roma, ma nessuno dei due è in pericolo di vita.

Feriti anche il conducente di un'altra vettura e altri due bambini che erano con lui. L'automobilista, un uomo di 50 anni, è stato soccorso da un elicottero del 118 e trasferito al San Camillo di Roma.

Il terribile schianto è avvenuto intorno alle 16 di ieri, giovedì 28 marzo, all'incrocio tra la Pontina Vecchia e via Pescarella e ha coinvolto tre veicoli. Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti ma, come riporta Roma Today, da una prima ricostruzione della polizia locale di Ardea sembrerebbe che a causare la carambola sia stato l'impatto tra la Lancia guidata dal 50enne, con a bordo i due bambini, proveniente da via della Pescarella, e una Mercedes guidata da un uomo di 75 anni, cittadino olandese, poi portato al Sant'Eugenio per i controlli del caso. Uno dei due mezzi non avrebbe rispettato lo stop. Nella carambola tra le due auto è stata coinvolta anche la macchina guidata dalla donna, una Mercedes classe A che procedeva sull'altra corsia. Sul sedile posteriore c'erano la bambina e il fratello e al volante la mamma dei due bambini, che viaggiavano verso Aprilia per tornare a casa. Purtroppo lo schianto è stato fatale per la piccola.

I conducenti delle auto sono stati sottoposti agli esami di rito per verificare l'assunzione di alcol e droga, mentre tutti i mezzi sono stati sequestrati. Le indagini sono coordinate dalla procura di Velletri e dovranno chiarire se la bambina fosse regolarmente allacciata al seggiolino sul sedile posteriore.