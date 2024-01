Incidente sulla Pontina, tragico il bilancio: morti due ragazzi e sei le persone ferite

Incidente mortale sulla Pontina, nel territorio di Aprilia. La tragedia, l’ennesima sulla strada statale 148, si è consumata nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio.

Da quanto si apprende nel sinistro, che è avvennuto in un momento in cui pioveva e la strada era bagnata, sono stati coinvolti due veicoli e il bilancio è pesantissimo: due sono le vittime e sei le persone sono rimaste invece ferite, una delle quali è ricoverata in prognosi riservata; le altre fortunatamente son in condizioni meno gravi. L’incidente è avvenuto intorno pochi minuti prima delle 3 all’altezza del chilometro 56 nella frazione di Campoverde, lungo la carreggiata in direzione Roma.

Il luogo del sinistro è stato raggiunto dai sanitari del 118 e dagli agenti della polizia stradale di Latina, al lavoro con i colleghi del distaccamento di Aprilia, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da quanto si apprende le vittime, due giovani di 24 e 34 anni uno dei quali alla guida del mezzo, erano a bordo di una Smart Forfour, che in maniera autonoma si è ribaltata rimando poi sulla carreggiata, insieme anche al ferito che al momento si trova in condizioni più gravi, un ragazzo di 21 anni, e ad altri due passeggeri; solo in un secondo momento, e per cause che sono ancora in corso gli accertamento da parte della polstrada, la seconda auto, una Panda su cui si trovavano tre persone, è rimasta coinvolta nel sinistro.

Sopraggiunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per i due giovani deceduti; soccorse, invece, le altre persone ferite son state trasferite negli ospedali di Latina, Aprilia e Anzio-Nettuno. Al termine dei rilievi i due veicoli sono stati sequestrati e, come di rito, sono stati effettuati tutti gli accertamenti sul conducente della seconda vettura per la rilevazione dell’eventuale presenza di alcol o droga.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno collaborato con il 118 per i soccorsi alle persone rimaste ferite e per la messa in sicurezza di entrambe le auto, e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. La strada infatti, come aggiornano sempre da Anas, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire tutte le operazioni necessarie. Pesanti le ripercussioni sul traffico mattutino della Pontina verso la Capitale. La corsia di sorpasso è stata riaperta intorno alle 10.30 mentre proseguono le operazioni da parte dei Anas, che sta operando sulla strada nel punto in cui il guardrail è stato dsitrutto e per il ripristino della viabilità lungo la corsia di marcia.

Articolo aggiornato alle 11