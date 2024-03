Tragico incidente sulla Flacca, scontro tra due auto: un morto

Incidente mortale nella serata di oggi, domenica 17 marzo, a Gaeta; dalle informazioni a disposizione un uomo ha perso la vita nello scontro tra due auto.

Il sinistro si è verificato intorno alle 19.30 sulla Flacca lungo il rettilineo in località Catena; coinvolte, per cause che sono ancora al vaglio, una Smart e una Opel. Violento l’impatto tra le due auto che purtroppo non ha lasciato scampo al conducente di uno dei due veicoli deceduto sul posto. Il bilancio è reso più grave anche dal ferimento di altre due persone che sono state portate in ospedale.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118 intervenuti insieme ai vigili del fuoco, agli agenti di polizia stradale e polizia locale. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesima tragedia che si è consumata sulle strade della provincia di Latina. Pesanti i disagi alla circolazione.