Fugge all’alt della polizia e poi si schianta con lo scooter, muore un uomo. Ferito il figlio

Tragico epilogo per un inseguimento con la polizia per le strade di Nettuno: un uomo, fuggito dopo l’alt degli agenti, si è schiantato con lo scooter mentre era con il figlio. Per il conducente del mezzo a due ruote, un 49enne di origini bulgare, non c’è stato nulla da fare è deceduto sul colpo, ferito invece il ragazzino di 13 anni, soccorso dai sanitari del 118 e poi portato in ospedale.

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo, nel comune sul litorale laziale. Come riporta Mauro Cifelli su RomaToday, la fuga è iniziata nel primo pomeriggio quando lo scooter con a bordo padre e figlio non si è fermato all'alt imposto da una volante del commissariato Anzio-Nettuno. Poi l’inseguimento fino all’incrocio tra via Ponserico e via Comastri.

Qui lo scooter si è scontrato con una vettura in transito; sbalzato dalla sella il 49enne è deceduto sul colpo. Grave il figlio, un 13enne nato ad Aprilia, poi trasportato in ospedale. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che nulla hanno potuto per salvare la vita all'uomo.

Nel frattempo la strada è stata chiusa per consentire tutti gli accertamenti, e sul posto è arrivato anche il magistrato di turno. Le indagini sono in corso per accertare l'esatta dinamica dell’accaduto e per chiarire i motivi che hanno portato il 49enne a non fermarsi all'alt degli agenti.