Incidente mortale sulla Pontina: investito da un furgoncino, perde la vita un uomo

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 11 aprile, sulla Pontina nel territorio di Latina. Dalle prime informazioni a disposizione un anziano di 90 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgoncino. Vani si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118, purtroppo per il pedone non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Latina.

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometrò 75 nei pressi di Borgo Isonzo, nel territorio appunto del capoluogo pontino, in direzione Roma. Da una primissima ricostruzione sembra che l’anziano classe 1932 stesse attraversando la strada quando è stato investito dal mezzo guidato da un uomo.

I rilievi sono stati condotti dai carabinieri di Latina a cui spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente. Per consentire le operazioni su posto la Pontina è stata temporaneamente chiusa al traffico.