Incidente in montagna a Roccasecca dei Volsci: auto in un dirupo, morto un uomo

Tragico incidente in montagna questa mattina a Roccasecca dei Volsci. L’auto su cui viaggiava un uomo è finita in un dirupo ribaltandosi; purtroppo per l’uomo, che era originario di Sonnino, non c’è stato nulla da fare; a inutili si sono rivelati i soccorsi.

Sul posto appena scattato l’allarme sono intervenuti i carabinieri, insieme anche ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.

La conferma della drammatica notizia è arrivata anche dal sindaco di Roccasecca dei Volsci che attraverso un post sulla pagina Facebook "Piazza virtuale del Comune Roccasecca dei Volsci" ha anche rivolto le sue condoglianze alla comunità di Sonnino colpita dalla grave perdita.

“Purtroppo per la persona a bordo dell’autovettura non c’è stato nulla da fare, era già deceduta da qualche ora - scrive il primo cittadino -. Si tratta di un cittadino della vicina Sonnino, comunità alla quale formulo le più sentite condoglianze. Ringrazio per il tempestivo intervento i carabinieri della stazione di Priverno - Roccasecca dei Volsci, il personale sanitario ed i vigili del fuoco”.