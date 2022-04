Incidente mortale a Sabaudia, perde la vita un uomo investito da un’auto

Drammatico incidente nella mattinata di oggi, lunedì 11 aprile, a Sabaudia in cui ha perso la vita un uomo investito da un’auto. Sono poche ancora le informazioni a disposizione; il sinistro si è verificato intorno alle 9 nei pressi dell’incrocio tra via Garibaldi e via Duca della Vittoria.

Da quanto si apprende l’anziano è stato colpito dall’auto mentre stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima, dalle prime informazioni, sarebbe un ex militare dell’Arma dei carabinieri. Si tratta della 15esima vittima delle strade dall’inizio del 2022 nella provincia di Latina.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto con i propri agenti, insieme anche ai carabinieri.