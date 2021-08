Drammatico incidente sul lungomare di Sabaudia, perde la vita un giovane di 23 anni

Il ragazzo di Aprilia era insieme a tre amici quando l’auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare

Drammatiche le conseguenze di un incidente che nella notte si è verificato sul lungomare di Sabaudia ed in seguito al quale ha perso la vita un giovane di 23 anni di Aprilia. Il sinistro è avvenuto intorno alle 2 di questa notte; sin da subito le condizione del 23enne Giuseppe Del Sordo per il quel purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Secondo le informazioni a disposizione si è trattato di un intendete autonomo. L’auto, un'Alfa Romeo 147, su cui viaggiava insieme a tre amici il giovane, che lavorava all’Oasi di Kufra, per cause che sono ancora al vaglio è uscita fuori strada ribaltandosi. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi hanno predisposto il trasferimento del ragazzo presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Nel sinistro sono rimasti feriti anche i tre amici del 23enne che sono stati portati in ospedale

Gli accertamenti sull’incidente sono stati condotti dai carabinieri che ora sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.