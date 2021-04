Incidente nella notte sulla Nettunense, due feriti nello scontro tra mezzi pesanti

Coinvolti quattro mezzi; necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti rimasti incastrati nelle lamiere; al vaglio la dinamica del sinistro avvenuto tra Aprilia e Lanuvio

Un pauroso incidente si è verificato nel corso della notte appena trascorsa lungo la Nettunense tra i territori di Aprilia e Lanuvio.

L’allarme è scattato intorno alle 3 e sul posto si è reso necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo dell'incidente con la squadra territoriale di Aprilia insieme ai colleghi della 15A del distaccamento di Marino e la 27A del distaccamento di Velletri.

Secondo una prima ricostruzione, nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti; sul posto gli uomini del 115 hanno operato per estrarre i due feriti rimasti incastrati nelle lamiere, anche mediante centralina oleodinamica. I feriti soccorsi dai sanitari del 118 sono poi stati trasportati in ospedale; in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine la dinamica dell’incidente.

Gallery