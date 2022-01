Mattinata difficile sulla Pontina, due incidenti in poche ore. Lunghe code e disagi

Due incidenti in poche ore hanno creato non pochi disagi nella mattinata di oggi, martedì 18 gennaio, ai pendolari della Pontina diretti verso la Capitale.

Dalle informazioni a disposizione, il primo sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 7 e ha visto coinvolto quattro veicoli; sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi. Pesanti sono state le ripercussioni sulla circolazione stradale: come hanno comunicato da Astral Infomobilità code anche di 4 chilometro si sono formate sulla strada statale 148 verso Roma, tra Casalazzara e Pomezia. L’incidente è stato rimosso poco prima delle 9.

Un secondo incidente si è verificato qualche chilometro più avanti sempre in direzione Roma, proprio poco prima delle 9. Al momento sulla strada statale 148 ci sono ancora disagi; Astral Infomobilità segnala code tra via di Trigoria e via di Pratica.