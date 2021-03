Incidente sulla Pontina: due mezzi coinvolti, lunghe code all'altezza di Aprilia

Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi. E' stato attivato un restringimento temporaneo della carreggiata

Incidente stradale questa mattina sulla via Pontina, all'altezza del territorio di Aprilia. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli, un'auto e un mezzo pesante. L'incidente si è verificato tra via Aprilia e Aprilia, come riferisce anche il servizio Astral Infomobilità.

Non si sono registrati feriti ma si sono formate lunghe code nel tratto di strada interessato ed è stato attivato un restringimento della carreggiata per consentire l'intervento delle forze dell'ordine per i rilievi. La circolazione procede temporaneamente su una sola corsia.