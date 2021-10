Drammatico incidente sulla Pontina ad Aprilia, due morti. Diversi i feriti

Drammatico incidente alle prime ore della mattina di oggi, domenica 3 ottobre, sulla Pontina. Secondo le prime informazioni a disposizione, due persone hanno perso la vita, mentre altre sei sono rimaste ferite.

Il sinistro si è verificato nel territorio di Aprilia, in direzione sud verso Terracina. Da quanto si apprende sono tre le auto che sono rimaste coinvolte.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale a cui spetta ora la ricostruzione del tragico incidente; hanno raggiunto la Pontina anche le squadre dell’Anas, insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. La Pontina è stata temporaneamente chiusa e la circolazione in direzione Terracina viene indirizzata in uscita su Via Apriliana.