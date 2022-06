Incidente sulla Pontina, auto si ribalta dopo lo scontro: 3 feriti. Soccorsi con l’eliambulanza

Un altro grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Pontina. Due persone sono rimaste ferite in modo serio ed è stato necessario far intervenire anche l’eliambulanza per il trasporto in ospedale.

Il sinistro è avvenuto nei pressi del chilometro 26 in direzione Castel Romano e sul posto per gli accertamenti sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo una prima ricostruzione, come riporta RomaToday, nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una Nissan Quashqai, ed una Ford Galaxy che dopo l’impatto si è ribaltata.

Soccorsi dai sanitari del 118, il conducente ed il passeggero della Ford sono trasportati all'ospedale Sant'Eugenio in elisoccorso, ed il conducente della Nissan Quashqai all'ospedale Sant'Anna di Pomezia.

Inevitabili anche le ripercussioni sulla circolazione; notevoli i dati al traffico con la strada che è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e rilievi.