Incidente sulla Pontina: mezzo pesante ribaltato: tre persone ferite

Incidente sulla strada Pontina, intorno alle 12 di oggi, 19 ottobre, all'altezza di Borgo Piave, nel territorio di Latina. Coinvolti due mezzi pesanti, che si sono scontrati al km 65+8 in direzione Roma. Uno dei due mezzi, dopo l'impatto si è ribaltato.

Nel sinistro tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai mezzi del 118 e trasferite in ospedale. La dinamica è in corso di accertamento da parte delle pattuglie della polizia stradale di Aprilia intervenute sul posto. Al momento, come comunica il servizio Astral Infomobilità, si transita su una sola corsia.

Si registrano inevitabilmente code e traffico congestionato non solo sulla Pontina ma anche sulle arterie laterali.