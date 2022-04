Incidente sulla Pontina, muore una donna travolta da una jeep

Incidente mortale sulla via Pontina dove una persona è deceduta dopo essere stata investita da una jeep. Il sinistro è avvenuto alle prime luci del giorno all'altezza di via Vallerano, nel territorio di Roma. Come riporta Roma Today, perdere la vita una donna, sprovvista di documenti, tra i 45 ed i 50 anni. Al fine di consentire l'intervento della polizia locale un tratto dell'arteria che collega la Capitale a Latina è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili disagi alla normale circolazione stradale.

L'intervento degli agenti del gruppo VIII Tintoretto intorno alle 5:30 di oggi, martedì 5 aprile. Secondo la ricostruzione una Jeep Renegade, condotta da un uomo italiano di 47 anni, ha investito la donna per cause in via di accertamento. Travolta dalla vettura per la donna non c'è stato nulla da fare. La corsia lateriale è stata chiusa all'altezza di via Eroi di Cefalonia, zona Spinaceto, ed è stata riaperta poco prima delle 9.