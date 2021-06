Incidente sulla Pontina: coinvolti tre veicoli, un ferito. Strada chiusa e code

Il sinistro nei pressi del territorio di Aprilia; ribaltata una delle auto coinvolte. Disagi alla circolazione in direzione Roma

E’ stata temporaneamente chiusa al traffico la Pontina a causa di un incidente. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 giugno, all’altezza del chilometro 54 nel territorio di Aprilia lungo la carreggiata in direzione Roma.

Dalle prime informazioni a disposizione il sinistro ha visto coinvolte tre auto, una delle quali si è ribaltata; una persona è rimasta ferita in seguito allo scontro e sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei sanitari del 118. I rilievi di rito sono in corso da parte degli agenti della polizia stradale che hanno raggiunto il luogo dell’incidente e di cui dovranno chiarire le cause.

La Pontina, come detto, è stata temporaneamente chiusa al traffico che, come fanno sapere da Anas, è stato deviato nello svincolo per Castelverde Nord.