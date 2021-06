Incidente sulla Pontina coinvolti tre veicoli. Strada chiusa e lunghe code

Il sinistro nel territorio di Aprilia; disagi per gli automobilisti in direzione Latina. Due persone ferite; rilievi della polizia stradale

Incidente, l’ennesimo, sulla Pontina: è accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 18 maggio, nel territorio di Aprilia. Non sono mancati i disagi per gli automobilisti: a causa del sinistro, infatti, il tratto della statale 148 interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Latina.

Secondo quanto si apprende nell’incidente, che si è verificato nei pressi del chilometro 49+500, sono stati coinvolti tre veicoli; due le persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per i soccorsi ai feriti e gli agenti della polizia stradale impegnati nei rilievi dell’incidente, insieme anche alle Squadre Anas.

Chiuso il tratto della Pontina il traffico è stato temporaneamente deviato lungo la complanare.