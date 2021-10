Mattinata di incidenti sulla Pontina, due in poche ore. Ferito un motociclista

Mattinata nera per i pendolari della Pontina a causa di due incidenti che si sono verificati a distanza di poche ore uno dall’altro in direzione Latina. Il primo è avvenuto nei pressi di Castel Romano, il secondo nel territorio di Aprilia.

Nel sinistro di Castel Romano, all’altezza del chilometro 23+500 da quanto appreso, sarebbero state coinvolte due moto. Nello scontro, avvenuto intorno alle 9.40, un centauro è rimasto ferito in maniera più grave e, soccorso dai sanitari del 118, è stata poi trasportato in codice rosso presso il Campus Biomedico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale; code, come fanno sapere da Asatral Infomobilità, si sono formate da Castel di Decima in direzione sud.

Qualche ora più tardi, intorno alle 11, un secondo incidente è avvenuto questa volta nel territorio di Aprilia, al chilometro 46+200. Dalle informazioni raccolte, all’altezza di via del Commercio, un’auto si è ribaltata rimanendo al centro della carreggiata. Anche in questo caso il sinistro ha avuto ripercussioni sul traffico: code, sempre in direzione sud, si sono formate da via Nettunense a via del Commercio.