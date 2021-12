Incidente sulla Pontina, tir abbatte il guardrail. Strada chiusa per il recupero del mezzo pesante

Strada temporaneamente chiusa e disagi per chi transita sulla Pontina dalla tarda mattinata di oggi, martedì 28 dicembre, a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 22,700 nei pressi di Castel Romano, in direzione Latina. Da quanto si apprende, per cause che sono ancora in fase di accertamento, il tir è uscito di strada abbattendo e scavalcando il guardrail prima di rimanere poi fermo sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi utili anche alla ricostruzione della dinamica di quanto accaduto insieme anche al personale Anas. Come fanno sapere proprio da Anas, la Pontina è stata temporaneamente interdetta al transito per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante, per le quali si è reso necessario anche l’intervento di una gru.

La circolazione viene deviata sul posto con con uscita obbligatoria a Castel Romano