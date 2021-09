Incidente sulla Pontina: due veicoli coinvolti, ferita una donna incinta

Incidente sulla Pontina intorno alle 13 di oggi, mercoledì 29 settembre. Il sinistro si è verificato nel territorio di Pomezia, all'altezza del km 32, sulla corsia in direzione Latina.

Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine ma sono due i veicoli coinvolti, un mezzo pesante e un'auto. Nello scontro una persona è rimasta ferita: si tratta di una donna in stato di gravidanza che era alla guida della vettura e che è stata soccorsa da un'ambulanza e trasportata in ospedale. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso. Come comunica l'Anas, il traffico è stato deviato sulla complanare dal km 31,700 al km 32,500 verso Latina.

Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e le squadre dell'Anas per gestire l'emergenza. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 14,30.