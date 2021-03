Incidente sulla Pontina, coinvolti tre mezzi. Un camion perde il carico: strada bloccata

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9,30, sulla Pontina all'altezza del territorio di Pomezia, sulla corsia Nord. Coinvolti nel sinistro tre mezzi, un'auto e due camion. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Una sola persona è rimasta lievemente ferita.

Sono state però particolarmente pesanti le ripercussioni sul traffico, con code in direzione Roma e la strada bloccata a causa di una perdita di carico del mezzo pesante che trasportava piante. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Aprilia che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e per regolare il traffico veicolare. La circolazione è stata deviata sulla complanare in attesa della rimozione del carico sulla strada e della messa in sicurezza.