Incidente sulla Pontina: code da via Apriliana in direzione Roma

Lunedì nero per i pendolari che viaggiano sulla Pontina a causa di un incidente che ha causato lunghe code sull'arteria. In particolare si registrano code da via Apriliana a via dei Rutuli, nel territorio di Aprilia, in direzione Roma.

Un altro sinistro stradale si è verificato invece nel territorio di Pomezia,su via Castegnetta. Il servizio Astral Infomobilità comunica che è stato attivato il senso unico alternato in entrambe le direzioni di marcia.