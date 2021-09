Incidente mortale a Pontinia, la vittima è la 79enne Maria Teresa Tufo

Ennesima vittima sulle strade pontine. A perdere la vita Maria Teresa Tufo, 79 anni, che venerdì sera a Pontinia è finita con la sua auto contro un albero. La donna viaggiava a bordo di una Citroen Picasso sulla strada provinciale Marittima II quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere con un albero. L’impatto è stato talmente violento che purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Gli operatori sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimarla ma inutilmente.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli uomini della Polizia stradale di Latina ai quali spetta il compito di ricostruire le modalità e la dinamica dell’incidente. Il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico del corpo.