Incidente in strada Chiesuola: auto fuori strada finisce nel giardino di una casa. Grave un giovane

Un grave incidente si è verificato lungo strada Chiesuola alla periferia di Latina, nei pressi delle casermette. Ferito un giovane di 24 anni che, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli uomini della polizia stradale, coordinati dal comandante provinciale Gian Luca Porroni, il sinistro autonomo si è verificato questa mattina presto prima dell'alba, probabilmente tra le 4 e le 5; il giovane di origini campane ma residente da anni a Nettuno, per cause che sono ancora al vaglio, avrebbe perso il controllo della sua auto, una Volkswagen Polo, ribaltandosi prima di finire all’interno del giardino di una casa, all’altezza del civico 68 di strada Chiesuola.

L’allarme però è stato lanciato solo qualche ora dopo dalla proprietaria dell'abitazione che, avendo sentito dei rumori nel dormiveglia di fatto non si era accorta di quanto accaduto: stamattina presto quando è uscita di casa per andare a gettare la spazzatura, la donna ha invece fatto la scoperta della vettura finita in verticale su un palo nel giardino, con all’interno il ragazzo ferito.

Immediatamente ha allertato i soccorsi; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno subito predisposto il trasferimento del giovane in ospedale e gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi e a cui sono affidate ora le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Non si esclude che alla base possa esserci un colpo di sonno, un malore o una distrazione da parte del conducente. Intanto, come da prassi, sono stati predisposti tutti gli accertamenti alcolici e tossicologici.