Incidente a Terracina, scontro tra auto e moto sull'Appia: morto il centauro

Tragedia sulle strade in provincia di Latina. Un centauro ha perso la vita questo pomeriggio a Terracina in un drammatico incidente avvenuto sull'Appia. Si è trattato di uno scontro con un'auto che purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo che era a bordo della moto.

La vittima è un 30enne originario della città di Fondi. Sul posto gli agenti della polizia stradale e della polizia locale per i rilievi del sinistro. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti.